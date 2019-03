Presidente dos EUA reuniu-se com a mulher do autoproclamado presidente interino na Casa Branca.

O presidente dos EUA, Donald Trump, exigiu que a Rússia retire os cerca de 100 militares que enviou para a Venezuela e que são vistos pela oposição ao regime de Nicolás Maduro como uma ameaça. "A Rússia tem de sair da Venezuela", avisou o chefe da Casa Branca, garantindo que "todas as opções estão em aberto" para que este objetivo seja concretizado.



As declarações de Trump ocorreram durante um encontro com a mulher do presidente interino, Juan Guaidó. Fabiana Rosales foi recebida na Casa Branca pelo presidente dos EUA, primeiro país a reconhecer Guaidó como legítimo representante do povo venezuelano depois de este se ter autoproclamado.



Em comunicado, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiro de Rússia, Maria Zajarova, explicou que o envio de tropas militares russas para Caracas faz parte de um acordo de cooperação técnico-militar assinado entre a Venezuela e a Rússia em 2011, o que dispensa "aprovação adicional". Uma reação que surgiu depois de Guaído ter dito que a presença dos militares russos no país "viola a Constituição".

"Esses aviões não trouxeram geradores, nem técnicos para intervir (na barragem de) El Guri, nem geradores para substituir os danificados, trouxeram militares estrangeiros para solo venezuelano, esquecendo a crise que temos na Venezuela", acusou, dizendo ainda que o presidente está a "importar" soldados.