CDU do chanceler alemão supera SPD nas eleições na Renania-Palatinado

O partido anti-imigração Alternativa para a Alemanha (AfD) surge em terceiro lugar, arrecadando 20% dos sufrágios, mais do dobro do resultado obtido nas eleições de 2021 e um recorde nesta região.

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O partido do chanceler alemão, Friedrich Merz, deverá obter o primeiro lugar nas eleições regionais deste domingo na Renânia-Palatinado, superando os sociais-democratas, e a extrema-direita pode obter um resultado recorde, segundo as primeiras projeções de resultados.



Friedrich Merz, o chanceler alemão AP

Os conservadores da União Democrata-cristã (CDU) obtêm cerca de 30% dos votos, enquanto o Partido Social-Democrata (SPD) consegue 27%, quase sete pontos percentuais abaixo do resultado das anteriores eleições, de acordo com sondagens realizadas à saída das assembleias de voto para as duas cadeias de televisão públicas, ARD e ZDF.

O partido anti-imigração Alternativa para a Alemanha (AfD) surge em terceiro lugar, arrecadando 20% dos sufrágios, mais do dobro do resultado obtido nas eleições de 2021 e um recorde nesta região.

Os Verdes, até agora a segunda força política, ficam com apenas 7,5% dos votos, segundo as projeções.

A confirmarem-se estes resultados, o estado alemão da Renânia-Palatinado, onde os sociais-democratas governam há quase 35 anos, terá uma mudança de poder, o que as últimas sondagens antes das eleições já indicavam.

Cerca de três milhões de eleitores foram chamados a votar nas regionais da Renânia-Palatinado, estado que faz fronteira com França, Luxemburgo e Bélgica.

Economia, educação e clima dominaram a campanha eleitoral, mas o tema das migrações captou a atenção do eleitorado, devido ao forte aumento dos processos de pedido de asilo neste estado, mais cerca de oito mil em 2025 em relação ao ano anterior.

Em 1991, o SPD, que atualmente integra a coligação governamental alemã com a CDU, o partido do chanceler Friedrich Merz, assumiu o governo deste estado.

Desde então, o SPD tem liderado todos os governos regionais com diferentes coligações, sendo um dos estados onde o partido teve maior continuidade de poder na Alemanha.