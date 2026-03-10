Reino Unido, Itália e Alemanha trabalham em opções para proteger navios no estreito de Ormuz

O estreito de Ormuz está praticamente fechado devido às ameaças da Guarda Revolucionária iraniana.

O Reino Unido, Alemanha e Itália concordaram em trabalhar em conjunto numa série de opções para proteger a navegação comercial no estreito de Ormuz em resposta às ameaças do Irão, indicou esta terça-feira o Governo britânico.



A Guarda Revolucionária em exercícios militares no estratégico Estreito de Ormuz Foto AP/Agência de Notícias Fars, Mehdi Marizad

A decisão foi tomada depois de conversas telefónicas separadas que o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, manteve na segunda-feira com a homóloga italiana, Giorgia Meloni, e o chanceler alemão, Friedrich Merz.

"O primeiro-ministro falou ontem à noite [segunda-feira] com os líderes da Alemanha e de Itália sobre a situação no Médio Oriente", indicou o gabinete do chefe do Governo britânico.

"Ao discutirem o estreito de Ormuz, concordaram na importância vital da liberdade de navegação para os navios que atravessam estas águas. Concordaram em trabalhar em estreita cooperação nos próximos dias face às ameaças iranianas", acrescentou.

Segundo Londres, Starmer informou também os aliados sobre as medidas defensivas em curso adotadas pelo Reino Unido na região nos últimos dias, em apoio aos parceiros britânicos no Golfo.

O estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do crude mundial e uma parcela significativa de minerais estratégicos, está praticamente fechado devido às ameaças da Guarda Revolucionária iraniana, o exército ideológico da República Islâmica, contra quem o tenta atravessar.

O bloqueio desta via navegável vital para o comércio global elevou o preço do petróleo Brent acima dos 100 dólares por barril, máximo desde 2022, embora tenha hoje descido para valores que rondam os 92 dólares.

Estados Unidos e Israel têm em curso desde 28 de fevereiro uma ofensiva militar de grande escala contra o Irão, que causou mais de mil mortos até agora, maioritariamente iranianos.

O Irão respondeu à ofensiva com ataques contra os países da região e o bloqueio do estreito de Ormuz.

