Duas pessoas morrem e cinco ficam feridas após avalanche nos Alpes italianos

Rita Rato Nunes
Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas na sequência de uma avalanche que atingiu, ao meio-dia de sábado, cerca de 25 esquiadores de montanha no vale Ridanna, na província de Bolzano, no norte de Itália.
De acordo com o Corpo Nacional de Socorro Alpino e Espeleológico, a avalanche ocorreu a cerca de 2400 metros de altitude, quando o grupo se encontrava em descida na zona alpina.
O balanço provisório indica duas vítimas mortais, três feridos graves e dois feridos ligeiros.