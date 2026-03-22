Duas pessoas morrem e cinco ficam feridas após avalanche nos Alpes italianos

Balanço provisório indica duas vítimas mortais, três feridos graves e dois feridos ligeiros.

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas na sequência de uma avalanche que atingiu, ao meio-dia de sábado, cerca de 25 esquiadores de montanha no vale Ridanna, na província de Bolzano, no norte de Itália.

De acordo com o Corpo Nacional de Socorro Alpino e Espeleológico, a avalanche ocorreu a cerca de 2400 metros de altitude, quando o grupo se encontrava em descida na zona alpina.

O balanço provisório indica duas vítimas mortais, três feridos graves e dois feridos ligeiros. 

Opinião Ver mais
Duas pessoas morrem e cinco ficam feridas após avalanche nos Alpes italianos