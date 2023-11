Caixas e sacos de plástico: como se salvam bebés prematuros em Gaza

Os militares israelitas garantiram esta terça-feira, 14, que planeiam enviar incubadoras para a Faixa de Gaza de forma a permitir a retirada de recém-nascidos do maior hospital da região. A informação foi avançada através do X (antigo Twitter) das Forças de Defesa de Israel, e surgiu após vários pedidos de ajuda por parte do Hospital Al Shifa. O hospital encontra-se rodeado pelas tropas de Israel, que garante que o edifício se encontra localizado no topo dos túneis que abrigam o quartel-general do Hamas.





Todos os bebés prematuros, que pesam menos de 1,5 quilos, devem permanecer em incubadoras para que a sua temperatura e humidade possam ser reguladas. No entanto, a falta de eletricidade na Faixa de Gaza está a levar médicos e enfermeiros do Hospital de Al Shifa a arranjarem outras formas de manter estável a temperatura dos recém-nascidos.Deitados lado a lado em camas normais, os bebés estão a ser envolvidos em tecido verde, pacotes de fraldas, caixas de papelão e sacos de plástico. Ainda que estejam a ser feitos todos os esforços, ainda assim a medida parece não ser suficiente já que estes parecem permanecer com frio. Três bebés já morreram."Nunca na minha vida esperei colocar 39 bebés lado a lado numa cama, cada um com uma doença diferente, e nesta aguda escassez de pessoal médico, e de leite", confessou o chefe do departamento pediátrico de Al Shifa, Mohamed Tabasha, à agência de notícias Reuters, ao acrescentar que não consegue prever o tempo de duração da vida dos bebés. "Ontem tive 39 bebés e hoje tenho 36. Não posso dizer quanto tempo eles podem durar. Posso perder mais dois bebés hoje, ou em uma hora."Aqueles que sobrevivem ao frio não resistem às doenças. Este é o resultado dos cortes de água, de energia e da escassez de equipamentos que se fazem sentir na Faixa de Gaza e que levam a que os recém-nascidos contraiam gastrites, diarreias e vómitos.A situação demonstra ser assim angustiante, tanto para os médicos como para as quatro enfermeiras responsáveis. "Estamos exaustos emocionalmente e fisicamente", reforça Mohamed Tabasha.O chefe do departamento pediátrico de Al Shifa entretanto já elencou tudo o que precisa para manter os bebés seguros. Do leque de pedidos fazem parte eletricidade para fazer funcionar as incubadoras, esterilizadores de leite e de biberões, remédios e máquinas de apoio em caso de insuficiência respiratória.No dia 7 de outubro, os ataques do grupo terrorista Hamas mataram 1.200 pessoas e provocaram 240 reféns em Israel. Na Faixa de Gaza, já morreram mais de 11 mil pessoas, entre elas 4 mil crianças, na sequência da resposta israelita.Devido ao cerco pelas tropas israelitas e pelos combates intensos entre estas e o Hamas nas proximidades, as pessoas vão começar a enterrar os corpos que estão no hospital e que ascendem a mais de uma centena numa vala comum.