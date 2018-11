O ministro francês da Economia e Finanças, Bruno Le Maire, refere que os únicos caminhos dos responsáveis britânicos que apoiaram o Brexit é a "negação", aceitando o projecto de acordo negociado por Theresa May, ou o "desastre económico".

"O que mostra o 'Brexit' é que deixar o mercado único europeu tem um custo económico exorbitante", disse o ministro Bruno Le Maire, numa dura crítica aos que defendem a saída da União Europeia, falando numa conferência, em Paris sobre a reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC).



"Existem políticos mentirosos e irresponsáveis que explicaram ao povo britânico que o 'Brexit' traria um futuro risonho à Grã-Bretanha", lembrou, passando depois a considerações sobre o projeto de acordo negociado por Theresa May com Bruxelas, que causou de imediato a demissão de vários membros do governo britânico.



"A escolha para os responsáveis políticos britânicos que defenderam o 'Brexit' é agora entre a negação das suas promessas políticas absurdas ou o desastre económico do qual o povo britânico será a primeira vítima", afirmou o ministro francês.



O projeto de acordo sobre o 'Brexit' está pouco sólido depois da quase rebelião dentro do partido conservador e de uma série de deserções que poderiam ainda aumentar dentro do governo de Theresa May.



A Presidência francesa, por seu turno, descartou já qualquer renegociação do acordo entre Londres e o chefe negociador do União Europeia, Michel Barnier, embora admitindo acertos após a análise completa do documento.



Uma cimeira extraordinária está prevista para 25 de novembro para finalizar e formalizar o acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.