O fundador e presidente da multi-nacional avaliada em mais de um bilião de dólares afirmou que o seu objectivo é " adiar esse dia pelo máximo de tempo possível".

O fundador e presidente da Amazon, Jeff Bezos, afirmou na passada semana que "um dia" a gigante empresa de comércio electrónico "vai cair".



Avaliada em mais de um bilião de dólares e com o seu chefe a ser o homem mais rico da história moderna, Bezos refere que mesmo a Amazon pode ficar em bancarrota.



"A Amazon não é grande demais para cair.. Aliás, eu prevejo que um dia ela falhe e vá à bancarrota. Se olharmos para as grandes empresas, a sua esperança de vida costuma ser de cerca de 30 anos, não centenas", afirmou Bezos à CNBC.



O CEO da Amazon refere mesmo que o seu objectivo é adiar o mais possível esse desfecho. "Se virarmos a atenção para nós mesmos, em vez dos clientes, será o princípio do fim. Temos de tentar adiar esse dia pelo máximo de tempo possível", afirmou Bezos.



Mesmo que pareça uma possibilidade, o futuro da empresa parece bem assegurado. Esta semana, a Amazon inaugurou mais dois estabelecimentos onde empregará cerca de 50 mil pessoas.