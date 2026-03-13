Galp antecipa impacto de até 100 milhões da nova taxa brasileira sobre petróleo

A nova taxa passou a ser aplicada nesta quinta-feira, 12 de março, e terá uma duração provisória de quatro meses.

A Galp informou esta sexta-feira que pode sofrer um impacto de até 100 milhões de euros devido a uma nova taxa que o Brasil está a aplicar sobre as exportações de petróleo bruto.



Numa informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a petrolífera portuguesa informa que "o Governo brasileiro aprovou a implementação de uma taxa de 12% sobre as exportações de petróleo bruto". Segundo a mesma informação, esta taxa passou a ser aplicada nesta quinta-feira, 12 de março, e terá uma duração provisória de quatro meses.

"Estima-se, de forma preliminar, que possa representar um impacto de tesouraria até 100 milhões de euros para a Galp", estima a empresa.

Segundo a imprensa brasileira, o Presidente do país, Lula da Silva, assinou a medida de criação da taxa provisória como uma resposta à escalada dos preços das matérias-primas de energia nos mercados internacionais, devido ao conflito no Médio Oriente.

A Galp tem vários projetos de exploração de petróleo no Brasil, com destaque para a chamada Bacia de Santos, que tem das maiores acumulações conhecidas de petróleo e gás natural em águas ultraprofundas, onde tem os projetos Tupi/Iracema e Bacalhau.

Na apresentação de resultados de 2025, nos quais apresentou lucros superiores a mil milhões de euros, a petrolífera portuguesa realçou que mais de 80% do EBITDA de 2025 teve origem nas atividades internacionais – e mais de metade foi proveniente da produção de petróleo e gás natural no Brasil.