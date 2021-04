Boris sob fogo por dizer que preferia ver 'cadáveres empilhados' a um novo confinamento

Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido, disse que preferia ver "cadáveres empilhados" do que obrigar a um terceiro confinamento no país devido à pandemia de covid-19, avançou o jornal britânico The Daily Mail. As declarações terão sido proferidas em setembro de 2020, numa reunião do governo durante a qual Johnson chamou "loucos" aos defensores do confinamento. O governo britânico considerou que as notícias eram "distorções grosseiras" da posição de Johnson, mas tanto a BBC como a ITV confirmaram também as declarações do primeiro-ministro. Mas esta não é a única polémica em que o conservador está envolvido nas últimas semanas, a poucos dias de uma nova eleição.

No final de 2020, Johnson esteve no olho do furacão. O Reino Unido tinha uma taxa elevada de novos casos, uma nova variante espalhou-se a grande velocidade pelo país e depois para a Europa e o país entrou em confinamento. Em cima da pandemia, aproximava-se o fim do período de negociações sobre o Brexit e parecia que o acordo ia deixar os britânicos com os pés descalços. Mas nas últimas semanas, o primeiro-ministro do Reino Unido ganhou aura de salvador à sua volta. O Reino Unido tornou-se num dos países que mais cidadãos vacina, está na liderança entre os planos de desconfinamento (enquanto boa parte da Europa volta a fechar) e o acordo do Brexit não causou mossas demasiado significativas na economia e sociedade britânica.

Mas este clima de bonança depois da tempestade não durou muito tempo. Boris volta a ser motivo de notícia por maus motivos. No topo da lista está a notícia sobre as declarações insólitas do primeiro-ministro britânico, mas também um escândalo relacionado com a remodelação da sua casa.