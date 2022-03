Polícia Metropolitana de Londres multa 20 pessoas devido a festas ilegais em Downing Street

Multas relacionadas com violações das regras sanitárias nas festas de Downing Street começaram a ser emitidas esta terça-feira. Porta-voz do Governo garante que o primeiro-ministro Boris Johnson não está incluído na lista de 20 nomes.

A Polícia Metropolitana de Londres anunciou esta terça-feira, num comunicado, que começaram a ser emitidas as primeiras multas relacionadas com a violação das regras sanitárias nas festas que tiveram lugar em Downing Street, entre 2020 e 2021. Em causa estão 12 festas que contaram com a presença de membros e funcionários do Governo britânico (em que se inclui o primeiro-ministro Boris Johnson), nas quais terão sido violadas as regras de combate à pandemia a que toda a população estava sujeita.