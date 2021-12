Boris Johnson numa fotografia com 18 pessoas e vinho em Downing Street. Diz que foi trabalho

O encontro nos jardins da residência oficial aconteceu em maio de 2020, durante o confinamento. Na imagem pode ver-se o primeiro-ministro com a mulher, 17 membros da sua equipa e tábuas de queijo e vinho sobre as mesas.

Boris Johnson parece não conseguir livrar-se das polémicas em torno das atividades do seu gabinete durante o período de confinamento. Primeiro foram as revelações de uma festa de Natal, quando estes eventos estavam proibidos, e agora uma imagem de maio de 2020 onde aparece com a mulher e membros da sua equipa, com garrafas de vinho e queijo sobre as mesas.