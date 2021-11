Boris Johnson perde papéis de discurso e acaba a falar da Porquinha Peppa

Durante o seu discurso na Confederação da Indústria Britânica, o primeiro-ministro britânico perdeu-se e tentou contornar a situação ao falar do desenho animado. O seu discurso foi alvo de críticas e preocupação por parte da imprensa britânica.

Habitualmente os discursos do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, já dão que falar. Mas o de segunda-feira, 22 de novembro, durante a Confederação da Indústria Britânica foi ainda mais controverso do que habitualmente. Tudo porque, depois de se perder nos papéis do discurso e para tentar contornar a situação, Boris Johnson decidiu falar sobre o desenho animado da Porquinha Peppa e a sua recente visita ao parque temático.

O seu discurso foi bastante criticado por falta de seriedade e profissionalismo. Depois de ter recuperado ao falar sobre os "unicórnios" tecnológicos, Boris Johnson introduziu o tema de ter visitado o parque temático da Porquinha Peppa, um desenho animado para crianças.

"Ontem fui, como todos devíamos ir, ao Peppa Pig World," disse o primeiro-ministro britânico na presença de vários executivos. "E amei. O mundo da Porquinha Peppa é muito o meu tipo de lugar: tem ruas muito seguras, disciplina nas escolas."