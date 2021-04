Nova variante indiana causa apreensão mundial

No segundo país mais populoso do Mundo, a Índia, atinge-se um novo recorde pela COVID-19: há 15,93 milhões de infetados (mais 5,9 milhões do que o total da população portuguesa). O pânico instala-se, não só pelos dados divulgados pelo governo de Deli – nesta quinta-feira, 22, registaram-se 314.835 novos casos diários –, como pela mutação do vírus. Surge o receio de que a nova variante indiana coloque em causa a imunidade de grupo de outros países, nomeadamente os ocidentais mais avançados no plano de vacinação.



Mas é precisamente pela imunidade populacional, em curso, que o virologista Pedro Simas afasta um cenário negro em Portugal, equiparável ao de janeiro. "Não é previsível, com base no conhecimento científico, que surja uma variante que ponha em causa a imunidade de grupo. Porque a ausência de imunidade é que permite uma pandemia", começa por dizer à SÁBADO o especialista do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa.



Números avassaladores

A mutação com mais prevalência no nosso País (acima de 80%) é a britânica, diz. "A variante do Brasil nunca conseguiu assumir uma prevalência muito grande em Portugal e também no Mundo, ao contrário da variante do Reino Unido. Já temos os grupos de risco de vacinados, conseguimos controlar outras variantes que surjam, incluindo a indiana."