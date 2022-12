Biden anuncia ajuda militar: 'Povo ucraniano mostrou a sua determinação inquebrável'

Joe Biden e Volodymyr Zelensky falaram aos jornalistas após uma reunião na Casa Branca. O presidente ucraniano chegou aos Estados Unidos esta quarta-feira na que é a sua primeira visita internacional desde que começou a guerra, a 24 de fevereiro. O presidente norte-americano destacou a "determinação inquebrável" do povo ucraniano e garante que os EUA não deixarão de apoiar o país.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"É muito significativo encontrarmo-nos em pessoa", afirmou o presidente dos EUA. "Entramos no ano novo e é importante para o povo norte-americano e para o mundo ouvir de si sobre a luta do povo ucraniano." Destacou que esta visita a Washington era a primeira de Zelensky fora da Ucrânia desde a guerra e que surge quando Putin "aumentou os seus ataques" contra infraestruturas críticas, de orfanatos a escolas". Biden descreveu o pacote de ajuda que destinará à Ucrânia, que inclui os sistemas de mísseis Patriot.Esta quarta-feira passam 300 dias da invasão, "uma agressão injustificada contra o povo da Ucrânia". "O povo ucraniano mostrou a sua espinha dorsal de aço, a sua determinação inquebrável para escolher o seu próprio caminho.""Revelaram a vossa posição forte perante o apetite de autocratas", considerou o presidente norte-americano, que frisou que vários países ajudaram a Ucrânia. "Nunca vão ficar sozinhos", garantiu. Recordou que os EUA não hesitaram em dar apoio antes da guerra começar. "Entendemos que a luta da Ucrânia faz parte de algo muito maior", porque a guerra vai "contra os princípios da soberania e da integridade territorial.""O povo norte-americano está habituado a fazer frente a bullies, pela liberdade, e foi o que fizemos" para a Ucrânia ter armas. Lamentou ainda que a Rússia não tenha intenção de acabar "com esta guerra cruel"."Agradeço ao presidente Biden por unir os aliados no sul global", afirmou Volodymyr Zelensky, que diz estar "ansioso" pelas reuniões com os membros do Congresso. "O presidente Biden anunciou um novo pacote de apoio de defesa, de cerca de 2 mil milhões de dólares, e o elemento mais forte deste pacote são os sistemas de mísseis Patriot. Algo que vai fortalecer a nossa defesa aérea significativamente para criar um espaço aéreo seguro na Ucrânia."Segundo o presidente ucraniano, os sistemas Patriot são "a única maneira de privar o estado terrorista do seu instrumento principal de terror - a possibilidade de atingir as nossas cidades, a nossa energia"."Discutimos como fazer frente contra qualquer terrorismo da Rússia, a destruição que impuseram de infraestruturas energéticas, temos que sobreviver a este inverno. Este é um assunto humanitário chave para nós. Estamos a discutir sanções e pressão legal contra o estado terrorista da Rússia", afirmou Zelensky.Questionado sobre como imagina a paz na Ucrânia, o presidente ucraniano explicou: "Para mim, como presidente, só paz significa não haver condições para a soberania, liberdade e integridade territorial do meu país, e vingança por todos os danos infligidos pela agressão russa."