Foram precisos cinco pedidos para Jill Biden aceitar casar com o presidente dos EUA  

A vida amorosa de Joe Biden está longe de ser um conto de fadas, mesmo estando casado há mais de quatro décadas. O presidente dos Estados Unidos casou-se com 24 anos, teve três filhos, mas em 1972 um acidente de viação acabaria por lhe roubar a mulher e a filha de apenas um ano. Anos mais tardes conheceu a atual primeira-dama, mas o começo da relação também não foi simples.







REUTERS

Numa entrevista dada a Drew Barrymore, no talkshow da atriz, Joe Biden falou da vida amorosa e revelou que depois do acidente que matou Neilia Hunter e Naomi Biden, tinha decidido que não iria voltar a casar. Tudo mudou quando um dos seus irmãos, Frank Biden, o obrigou a ir a um encontro às cegas.Foi assim que conheceu Jill Tracy Jacobs, a mulher com quem está casado há cerca de 45 anos e de quem tem uma filha. "Quando saí com ela pela primeira vez soube logo que era a mulher [da minha vida]", contou.A Drew Barrymore, o presidente dos Estados Unidos assumiu ainda que apenas se apaixonou duas vezes na vida: primeiro por Neilia e depois por Jill. Mas para casar com a atual primeira-dama teve de a pedir em casamento cinco vezes.Depois de uma viagem a África do Sul, Joe Biden conduziu até casa de Jill e perguntou pela última vez: "Vou perguntar-te uma vez mais. Não me precisas de dizer quando, mas se disseres que não eu entendo e não insisto. Queres casar comigo?".Recebeu um simples "ok" mas foi o essencial para o começo de um casamento de uma vida. Na altura, assombrado pela dúvida, Biden decidiu ligar à sua irmã Valerie para saber se ela tinha conhecimento do que tinha feito com que Jill mudasse de ideias.Nesse dia percebeu que Beau e Hunter Biden, filhos do presidente e da sua primeira mulher, tinham estado na origem da decisão. Jill "precisava de ter a certeza" de que eles apoiavam o casamento, uma vez que "já tinham perdido muito" depois da tragédia que vitimou a mãe e a irmã."Uma vez, quando a Jill finalmente aceitou casar comigo, perguntei-lhe como é que o poderia fazer sabendo o quanto eu tinha amado a minha primeira mulher. Ela disse-me que se eu tinha sido capaz de amar de uma forma tão profunda alguém, que era capaz de voltar a amar assim novamente", revelou o presidente dos Estados Unidos a Drew Barrymore.