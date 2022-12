Ataque russo em Kherson mata cinco pessoas. Zelensky fala em assassinatos "por prazer"

Este sábado, um ataque russo à cidade de Kherson, na Ucrânia, matou pelo menos cinco pessoas e feriu outras 35. O presidente Volodymyr Zelensky já condenou o assassinato que considerou ter sido "arbitrário" e "por prazer".







Através de uma publicação no Telegram, segundo nota a Reuters, o líder ucraniano partilhou imagens do centro da cidade onde eram visiveis carros em chamas e cadáveres nas ruas."As redes sociais vão provavlemente marcas estas fotografias como sendo conteúdo sensível. Mas esta é a vida real da Ucrânia e dos ucrainaos. Estas não são instalações militares, é terror, é matar por intimidação e por prazer", escreveu Zelensky.Já esta sexta-feira, o líder ucraniano tinha alertado a população para a possibilidade das forças russas "estarem ativas" e realizarem novos ataques durante o Natal."Eles [os russos] desprezam os valores cristãos e quaisquer valores em geral. Portanto, prestem atenção aos sinais de alerta no ar. Ajudem-se e protejam-se sempre", frisou Zelensky, segundo a agência de notícias Ukrinform.O chefe de Estado ucraniano realizou uma reunião na sede do mais alto órgão de controlo das Forças Armadas da Ucrânia para monitorizar a situação militar no terreno onde foram preparadas as "diferentes variantes de ações do estado terrorista"."Vemos as suas intenções. E responderemos. A situação no setor de energia foi discutida separadamente", detalhou, no seu habitual discurso noturno diário dirigido à nação e divulgado nas redes sociais.Na preparação para "os próximos meses e o próximo ano em geral", Zelensky frisou que as ambições ucranianas "permanecem inalteradas"."É a libertação da nossa terra. A segurança para nossa gente. Restauração do nosso país após os ataques russos. Estes são os elementos da vitória ucraniana", destacou.