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Banda de rock venezuelana perde os quatro elementos nos sismos

Isabel Dantas 13:02
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Van Der Dijs estavam a ensaiar num prédio que desabou.

Os quatro membros da banda de rock venezuelana Van Der Dijs morreram na sequência dos dois sismos que na última quarta-feira abalaram o país. A informação foi confirmada pelo Centro Cultural de Arte Moderna da Venezuela nas redes sociais.

Os quatro elementos dos Van Der Dijs
Os quatro elementos dos Van Der Dijs Centro Cultural de Arte Moderna/Instagram

Manuel van Der Dijs (vocalista), Gabriel Gómez (guitarrista), Xander Hernández (baixista) e Abraham Foucault (baterista) estavam a preparar uma apresentação que teria lugar no próximo sábado, na cidade de Punto Fijo, quando o prédio onde ensaiavam desabou.

A banda, também conhecida como VDD, foi criada em 2024 e vinha a destacar-se no panorama musical do país com uma identidade sonora marcada pela fusão de rap-rock e new metal. A 15 de maio deste ano o grupo tinha lançado o sigle "15 minutos". 

"Com profundo pesar, o Centro Cultural de Arte Moderna (CCAM) une-se ao luto pelo falecimento dos integrantes da banda Van Der Dijs. O Manuel, o Gabriel, o Xander e o Abraham demonstraram a sua dedicação e paixão pela música na nossa sala experimental há apenas uma semana, como uma das atrações convidadas da série de concertos El Hades", pode ler-se no Instagram do Centro Cultural de Arte Moderna.

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"Hoje, expressamos as nossas mais profundas condolências às famílias, amigos e fãs desses jovens e talentosos artistas. O talento e, acima de tudo, a energia inesgotável, o carisma e a vontade de deixar a sua marca no palco com a sua música ficarão para sempre gravados na história do CCAM", conclui.

Os dois grandes sismos que foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causaram pelo , segundo o mais recente balanço oficial.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.

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