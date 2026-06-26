Banda de rock venezuelana perde os quatro elementos nos sismos

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Os quatro membros da banda de rock venezuelana Van Der Dijs morreram na sequência dos dois sismos que na última quarta-feira abalaram o país. A informação foi confirmada pelo Centro Cultural de Arte Moderna da Venezuela nas redes sociais.



Os quatro elementos dos Van Der Dijs Centro Cultural de Arte Moderna/Instagram

Manuel van Der Dijs (vocalista), Gabriel Gómez (guitarrista), Xander Hernández (baixista) e Abraham Foucault (baterista) estavam a preparar uma apresentação que teria lugar no próximo sábado, na cidade de Punto Fijo, quando o prédio onde ensaiavam desabou.

A banda, também conhecida como VDD, foi criada em 2024 e vinha a destacar-se no panorama musical do país com uma identidade sonora marcada pela fusão de rap-rock e new metal. A 15 de maio deste ano o grupo tinha lançado o sigle "15 minutos".

"Com profundo pesar, o Centro Cultural de Arte Moderna (CCAM) une-se ao luto pelo falecimento dos integrantes da banda Van Der Dijs. O Manuel, o Gabriel, o Xander e o Abraham demonstraram a sua dedicação e paixão pela música na nossa sala experimental há apenas uma semana, como uma das atrações convidadas da série de concertos El Hades", pode ler-se no Instagram do Centro Cultural de Arte Moderna.

"Hoje, expressamos as nossas mais profundas condolências às famílias, amigos e fãs desses jovens e talentosos artistas. O talento e, acima de tudo, a energia inesgotável, o carisma e a vontade de deixar a sua marca no palco com a sua música ficarão para sempre gravados na história do CCAM", conclui.

Os dois grandes sismos que foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causaram pelo menos 235 mortos e 4.300 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.