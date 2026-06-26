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EUA anunciam 130 milhões de euros para apoiar ajuda humanitária à Venezuela

Lusa 07:47
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A administração Trump acionou também o envio de duas equipas de busca e salvamento dos bombeiros do condado de Fairfax (Virgínia) e de Los Angeles (Califórnia).

O Governo dos Estados Unidos liderado pelo Presidente Donald Trump anunciou esta sexta-feira a atribuição de 150 milhões de dólares (cerca 130 milhões de euros) para apoiar a ajuda humanitária após os sismos devastadores que atingiram a Venezuela.

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Percurso de mota revela destruição deixada pelos sismos na cidade venezuelana de La Guaira

O Departamento de Estado detalhou em comunicado que 100 milhões de dólares serão atribuídos ao Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) na Venezuela, enquanto os restantes 50 milhões de dólares serão transferidos para organizações que operam no terreno.

Entre estas estão a World Vision, a Samaritan's Purse, a Catholic Relief Services, o International Medical Corps, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) e o Programa Alimentar Mundial (PAM).

Além disso, a administração Trump acionou o envio de duas equipas de busca e salvamento dos bombeiros do condado de Fairfax (Virgínia) e de Los Angeles (Califórnia).

As duas equipas, compostas por bombeiros, pessoal médico, engenheiros e especialistas em busca e salvamento com cães, já tinham sido enviadas para a Jamaica no ano passado em resposta aos danos causados pelo furacão Melissa.

A diplomacia norte-americana está a trabalhar em estreita colaboração com o Pentágono (Departamento de Defesa) na logística e no transporte, visto que o Aeroporto de Maiquetía, que serve Caracas, foi encerrado devido aos danos.

Donald Trump, que mantém laços estreitos com Caracas após a detenção de Nicolás Maduro, anunciou na quarta-feira que instruiu as agências governamentais a agirem rapidamente para auxiliar a Venezuela, com o republicano a sublinhar que os sismos causaram "um número devastador de mortos".

O número de mortos no duplo sismo que atingiu a Venezuela na quarta-feira subiu para pelo menos 188, há mais de 1.500 feridos e estão pelo menos 147 pessoas  desaparecidas, segundo um balanço oficial provisório.

Até ao momento foi confirmada a morte de um cidadão português e de dois luso-descendentes.

O primeiro sismo de magnitude 7,2 ocorreu a cerca de 200 quilómetros de Caracas, seguido por um segundo de magnitude 7,5 e por cerca de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

As autoridades venezuelanas decretaram o estado de emergência.

Portugal e outros sete países da União Europeia vão enviar equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

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