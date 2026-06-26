Venezuela/Sismo: Vodafone com comunicações gratuitas durante sete dias

Para "facilitar o contacto entre familiares e amigos que vivem em Portugal"

A Vodafone isentou de custos, por sete dias, as comunicações (chamadas e SMS) realizadas a partir da sua rede em Portugal e que tenham como destino números, fixos e móveis, na Venezuela, na sequência dos sismos, anunciou a operadora.



Vodafone isenta de custos chamadas e SMS realizadas a partir da sua rede em Portugal Kin Cheung/AP

Em comunicado esta sexta-feira divulgado, a empresa acrescenta que, "adicionalmente, deixam também de ser taxadas as comunicações de clientes Vodafone realizadas em 'roaming' na Venezuela para qualquer destino, incluindo dados, chamadas e SMS".

Esta medida, refere a Vodafone, tomada na sequência dos sismos ocorridos na noite de quarta-feira, "visa facilitar o contacto entre familiares e amigos que vivem em Portugal e a vasta comunidade portuguesa residente na Venezuela".

Na quinta-feira, a NOS também anunciou que entre aquela data e 5 de julho as chamadas internacionais de clientes da operadora para números venezuelanos serão gratuitas, na sequência dos sismos que assolaram o país.

Os dois grandes sismos que foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causaram pelo menos 235 mortos e 4.300 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos nove portugueses e luso-descendentes.

Portugal e outros sete países da União Europeia vão enviar equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.