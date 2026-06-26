Mulher de futebolista venezuelano encontrada morta após sismos. Filha bebé salva dos escombros

Também o jogador argentino Lucas Trejo anunciou que não tem notícias da mulher e dos dois filhos, após o prédio onde moravam, também no estado de La Guaira, ter desabado na sequência dos sismos.

A mulher do futebolista venezuelano Héctor Bello foi encontrada morta, esta quinta-feira, na sequência do duplo sismo que abalou a Venezuela.



Mulher do futebolista venezuelano Héctor Bello foi encontrada morta, esta quinta-feira, na sequência do duplo sismo que abalou a Venezuela DR

De acordo com o G1, o casal residia no estado de La Guaira, uma das regiões mais severamente atingidas pelo terramoto. O edifício onde a família vivia colapsou, vitimando mortalmente Andrea, a companheira do jogador. A filha do casal, ainda bebé, foi resgatada com vida dos escombros pelas equipas de socorro.

Héctor Bello, defesa de 28 anos, encontra-se atualmente sem clube, tendo representado o Bolívar SC, de Ciudad Bolívar, até ao ano passado.

A tragédia estende-se igualmente ao jogador argentino Lucas Trejo, que anunciou que não tem notícias da mulher e dos dois filhos, após o prédio onde moravam, também no estado de La Guaira, ter desabado na sequência do sismo.

Dois sismos de magnitude 7.2 e 7.5 atingiram a Venezuela na noite de quarta-feira. O número oficial de vítimas está ainda a ser contabilizado e as equipas de resgate continuam no local.