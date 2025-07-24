Avião russo com 49 passageiros desaparece dos radares de controlo. Destroços já foram encontrados

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Uma aeronave AN-24 que transportava 49 passageiros desapareceu esta quinta-feira dos radares russos na região de Amur. Entre os passageiros encontravam-se cinco crianças e uma tripulação de seis pessoas.



Segundo The Mirror, foram encontrados a 16 quilómetros do destino destroços do avião. Inclusive, as autoridades russas anunciaram que foi encontrada em chamas a fuselagem do avião. O primeiro relatório dos serviços de emergência revela que nenhuma das 49 pessoas a bordo conseguiram sobreviver à queda.

Ainda assim a agência RIA Novosti, citada pelo The Mirror, avança que o helicóptero de resgate não conseguiu pousar no local da queda por ser montanhoso e dessa forma ainda não estão confirmados os óbitos. "A comunicação com a aeronave foi perdida a vários quilómetros do aeroporto na cidade de Tynda", informou o Ministério das Situações de Emergência russo em comunicado.

O avião, da companhia aérea Angara Airlines, partiu de Blagoveshchensk após um atraso de duas horas, avança o Times of India. Quando foi dado como desaparecido, a aeronave estaria perto de Tynda, onde deveria aterrar. A equipa de investigação da Federação russa para Transportes já abriu uma investigação criminal sobre o desaparecimento do avião. "Todas as forças e meios necessários foram mobilizados", garantiu o governador regional, Vasily Orlov.