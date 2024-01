Avião aterra em chamas no Japão

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Um avião da Japan Airlines, que transportava 379 passageiros e tripulantes, ficou em chamas no aeroporto de Haneda, em Tóquio, na terça-feira, após uma colisão com um avião da Guarda Costeira.



REUTERS/Issei Kato

Encontravam-se seis pessoas a bordo do avião da guarda costeira, sendo que apenas uma das pessoas terá escapado com ferimentos. As restantes cinco foram encontradas mais tarde, sendo que as suas condições de saúde ainda não foram esclarecidas, segundo o The Japan Times.

Esta aeronave tinha como missão transportar mantimentos para Niigata, de forma a apoiar a aérea afetada pelo terramoto que atingiu o país na segunda-feira.

Já todos os 379 passageiros e tripulantes do avião civil foram retirados em segurança. "Estamos atualmente a avaliar a extensão dos danos", afirmou a companhia aérea à estação televisiva japonesa NHK.

Imagens da estação televisiva mostrou as chamas a sair das janelas do avião e a pista de aterragem que também ficou incendiada.

O incêndio já consumiu totalmente o avião da Japan Airlines que colidiu com um avião da guarda costeira japonesa em Haneda. Ainda aguardando por informações com o número de vítimas. pic.twitter.com/VBcEKop84r — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) January 2, 2024

O avião da Japan Airlines partiu do aeroporto de New Chitose às 16h locais (7h em Lisboa), e aterrou em Haneda às 17h40 (8h40 em Lisboa).

As equipas de bombeiros foram imediatamente enviadas para o local, com imagens da NHK a mostrar os bombeiros a tentar extinguir as chamas.

