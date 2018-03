Conseguiu a libertação dos reféns e foi essencial durante a operação que levou ao fim do sequestro. Ficou ferido com gravidade durante o processo.





Está a ser apelidado como "heróico" o gesto de um polícia que se ofereceu para trocar de lugar com uma refém que o atirador estava a usar para se proteger. Desta forma o homem conseguiu entrar no local do crime e foi essencial para facilitar o trabalho do resto das autoridades.



O oficial de 45 anos conseguiu convencer o sequestrador a deixar sair todos os outros reféns, mas acabou por ser baleado. O Presidente francês, Emmanuel Macron informou que o polícia está em estado grave a lutar pela vida.



O polícia infiltrado foi o último a ter saído do supermercado onde Radouane Lakdim manteve várias pessoas reféns, tendo executado três e ferido outras três, entre os quais, o agente. Um dos outros feridos graves é um jovem português que mora naquela localidade, onde está a realizar um estágio. O emigrante português foi transportado para o hospital.



O gesto "heróico" que foi aplaudido pelo ministro do Interior francês, Gerard Collom, está a ser relatado por diversos meios de comunicação franceses.



"O coronel da polícia ficou com o terrorista até que as forças de intervenção entraram e abateram o homem", disse Collomb, acrescentando ainda que o agente tinha deixado o telemóvel ligado em cima de uma mesa o que permitiu que as autoridades soubessem o que estava a acontecer dentro do supermercado, informa o Le Figaro.



As autoridades francesas identificaram Radouane Lakdim como o autor do ataque desta sexta-feira em Trèbes. O Ministro do Interior, Gérard Collomb, confirmou que o atacante agiu "sozinho", apesar de ter dito que era um soldado do auto-proclamado Estado Islâmico, e que foi investigado pelas autoridades, mas não havia suspeitas de radicalização.



Entretanto, o grupo extremista já reivindicou o ataque.