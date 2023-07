Autor de ataque em Copenhaga condenado a tratamento psicológico por tempo indeterminado

Libertação do jovem de 23 anos ficará dependente da aprovação dos médicos e do tribunal. Tiroteio em centro comercial, no ano passado, tirou a vida a três pessoas.

Um ano depois do tiroteio no centro comercial Field's, em Copenhaga, que procovou a morte de três pessoas, o autor do ataque foi condenado a tratamento psiquiátrico.







O homem de 23 anos matou dois jovens de 17 anos e um homem de 46 que se encontravam no centro comercial na periferia da capital dinamarquesa. Durante o processo o assassino admitiu ser o autor do tiroteio mas defendeu que se encontrava mentalmente doente na altura.O mesmo ataque deixou outras sete pessoas feridas, quatro delas gravemente e, devido à confusão que os disparos geraram no Field’s, cerca de vinte pessoas ficaram feridas enquanto tentavam fugir.A procuradora Soren Harbo relembrou, no final do processo, que esse "foi um dia que afetou muitas pessoas, muitas das quais infelizmente ainda lutam contra cicatrizes físicas e psicológicas" uma vez que este foi um caso que deixou o país em luto.Segundo os meios de comunicação locais, o jovem de 23 anos não foi identificado devido à sua doença mental mas foi referido que terá admitido que a gravidade das suas ações só se tornaram claras depois de ter começado a tomar antipsicóticos. "Peço desculpas aos parentes. Desculpas aos que sobreviveram. Desculpas aos que não sobreviveram. Desculpas aos que estão traumatizados. Sinto muito", terá dito o autor do ataque.O tribunal considerou o homem culpado de todas as acusações, que incluíam agressão com intenção de matar, e defendeu ainda que o ataque foi meticulosamente planeado. No entanto declarou que o jovem se encontrava mentalmente doente no momento do tiroteio, pelo que foi condenado a tratamento psiquiátrico numa instalação segura por tempo indeterminado, em vez de uma sentença de prisão.Uma eventual libertação ficará sempre dependente da aprovação dos médicos e do tribunal.