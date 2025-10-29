Sábado – Pense por si

Ataques israelitas fizeram pelo menos 60 mortos em Gaza

PArece ser o final do cessar-fogo entre Hamas e Israel. Tropas israelitas dizem ter respondido a ataque vindo do lado palestiniano.

As tropas israelitas lançaram um ataque na Faixa de Gaza que provocou pelo menos a morte a 60 palestinianos, de acordo com o jornal israelita Hareetz. Já a Al Jazeera fala em 90 vítimas:  pelo menos 42 foram mortas no centro de Gaza, 31 no norte e 18 no sul.

Edifícios destruídos em Gaza após ataque israelita
Edifícios destruídos em Gaza após ataque israelita AP Photo/Jehad Alshrafi

Durante a madrugada, cerca de 200 pessoas ficaram feridas na “violação clara e flagrante do acordo de cessar-fogo”, afirmou o porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Bassal, lamentando uma situação “catastrófica e aterrorizante” em Gaza.

Esta terça-feira, “no seguimento de consultas de segurança, o primeiro-ministro Netanyahu ordenou o exército a realizar imediatamente fortes ataques na Faixa de Gaza”, escreveu o gabinete do primeiro-ministro israelita na rede social X. Israel alega que o Hamas violou claramente o acordo de cessar-fogo, assinado a 10 de outubro. Segundo o jornal The Jerusalem Post, o grupo palestiniano terá disparado um míssil antitanque e tiros contra os soldados israelitas.

O Hamas entretanto já reagiu a esta decisão. Em comunicado, o grupo acusou Israel de "fabricar falsos pretextos para levar a cabo novos passos agressivos" em Gaza e garantiu que o país está a obstruir os esforços do Hamas para encontrar os corpos de reféns mortos em Gaza.

