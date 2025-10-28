Sábado – Pense por si

Mundo

André, o príncipe desencantado

Luís Francisco 23:00

Há centenas de anos que a casa real britânica e o parlamento respeitam uma discreta distância dos assuntos um do outro, mas agora isso pode mudar, por causa das ligações do irmão do rei, a Jeffrey Epstein.

Já não se chama duque de York e já foi excluído do círculo restrito e da folha de pagamentos da família real, mas isso ainda não chega para calar o ruído em torno do (ainda) príncipe André. Até porque continua a viver numa luxuosa mansão da Coroa britânica, pela qual não paga renda.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Realeza Acusação Jeffrey Epstein BBC Metropolitan Museum of Art Mar-a-Lago Bagshot Inglaterra Royal Lodge Windsor
Artigos Relacionados
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

As histórias de Balsemão

Em 88 histórias (tantas quantos os anos de vida), traçamos o retrato de Francisco Pinto Balsemão. E ainda: violência e assédio sexual; pessoas que sofrem com a Covid longa.

Menu shortcuts

André, o príncipe desencantado