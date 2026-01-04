Venezuela: E no dia seguinte à queda de Maduro, o ambiente é "tensamente tranquilo"

Vários luso-venezuelanos explicaram à agência Lusa que os moradores foram aconselhados a não saírem depois das 20:00 locais, como medida de segurança interna.
Um dia depois de os Estados Unidos afastarem Nicolás Maduro do poder, o ambiente na Venezuela continua a ser de expetativa sobre o futuro e de calma tensa. "Tudo está tranquilo, tensamente tranquilo", na expressão de um luso-venezuelano.
Aguardando futuro incerto após tensões políticas na VenezuelaFoto AP/Ariana Cubillos
Em Caracas, a capital da Venezuela, supermercados, padarias e restaurantes abriram hoje cedo as portas, depois de no sábado as dificuldades no transporte público terem condicionado o serviço.
"Foi uma noite mais calma, sem o ruído dos helicópteros e sem explosões, mas no ar continua a pairar o temor, a expetativa do que acontecerá no país, não apenas em termos de segurança das pessoas, mas também das intenções atuais e futuras dos EUA", explicou à Lusa Yosé Yépez, venezuelano, técnico informático, radicado em Caracas.
Yosé Yépez explicou ainda as ruas de Caracas continuam a registar pouco trânsito, mas com filas em algumas estações de serviços de automobilistas a tentarem abastecer-se, por receio de a gasolina vir a escassear.
A presença policial, disse, é pouco significativa, inclusive nas proximidades do centro da capital, onde há falhas no abastecimento elétrico desde há mais de 15 horas.
"Estamos apenas no primeiro fim-de-semana de ano novo e os primeiros dias de janeiro são lentos a nível de comércio. A atividade só ganha força depois do dia 15, depois das férias, mas há padarias e supermercados a funcionar e com mais fluidez do que no sábado", descreve.
Há produtos à venda nas lojas, "não sendo necessário esperar até longas horas para pagar", como aconteceu no sábado, descreveu.
Vários luso-venezuelanos explicaram à agência Lusa que foram reforçadas as portas de entrada dos edifícios e dos estacionamentos e que os moradores foram aconselhados a não saírem depois das 20:00 locais, como medida de segurança interna.
"Tudo está tranquilo, tensamente tranquilo. A população ainda está digerir os anúncios de Donald Trump de sábado. O regime não caiu, não ouvimos falar em eleições, apenas a advertência de que os EUA vão gerir os destinos do país. A surpresa da operação militar norte-americana e a falta de claridade não convenceram a população, inclusive os mais radicais antirregime que se mantêm na expetativa", explicou o comerciante José Carlos Betencourt.
Além das preocupações pelas tensões entre Caracas e Washington, o proprietário de um restaurante Jorge Andrade espera tempos muito complicados em termos económicos no país.
"Não há dólares para pagar as importações. A moeda venezuelana está a perder valor aceleradamente, em meses o dólar passou de uma cotação de 60 bolívares para mais de 300 e o mercado negro está outra vez a ganhar força, já a preços de mais de 500 bolívares, o que causa grandes desequilíbrios na economia", disse insistindo que muitos dos produtos são importados.
Carlos Vasconcelos tinha chegada a casa, no sábado, de uma festa de aniversário de um amigo, quando várias explosões sacudiram Caracas. E da janela da sala viu, ao longe, as explosões e o fogo.
"Desde agosto, desde a mobilização dos barcos norte-americanos para combater o narcotráfico nas Caraíbas, que se dizia que alguma coisa aconteceria. Os meses foram passando e a fé das pessoas foi oscilando, chegando a momentos em que poucos acreditavam numa intervenção norte-americana. Ela aconteceu e todos estamos na expetativa sobre o que fará os EUA e sobre como o regime controlará a situação interna em particular os mais radicais", disse Vasconcelos.
Os Estados Unidos lançaram "um ataque em grande escala contra a Venezuela" no sábado, para capturar e julgar o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e a mulher, por tráfico de droga, em Nova Iorque, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.
Horas depois do ataque, o presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu uma segunda ofensiva contra o país se for necessário.
Delcy Rodriguez, número dois de Bicolás Maduro, é, desde hoje, Presidente da Venezuela.
Enquanto nos digladiamos com as frivolidades quotidianas, ignoramos um problema de escassez estrutural que tratará de dinamitar as nossas parcas possibilidades de liderarmos o pelotão da economia do futuro, para a qual não estamos minimamente preparados.