Apagão em Paris deixou 55 mil casas sem eletricidade e encerrou estações de metro

Gabriela Ângelo 10:06
A eletricidade começou a ser restabelecida pelas 07h00, hora local, 06h00 em Lisboa.

Um apagão atingiu a cidade de Paris e os arredores de Hauts-de-Seine esta quinta-feira de manhã, deixando 55 mil casas sem eletricidade e obrigando ao encerramento de algumas estações de metro. Por volta das 06h30, 05h30 em Lisboa, as partes da cidade afetadas ficaram às escuras. 

Segundo o jornal local, , o apagão terá sido breve, durando apenas cinco minutos, mas a eletricidade só começou a ser restabelecida a partir das 07h00, hora local, 06h00 em Portugal Continental. Pelas 07h50 apenas 2,600 casas estavam sem eletricidade. 

À publicação, um operador da rede de transporte elétrica RTE, explica que se tratou “de um incidente técnico na subestação da RTE em Issy-les-Moulineaux, envolvendo 200 megawatts”. 

