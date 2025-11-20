Apagão em Paris deixou 55 mil casas sem eletricidade e encerrou estações de metro

A eletricidade começou a ser restabelecida pelas 07h00, hora local, 06h00 em Lisboa.

Um apagão atingiu a cidade de Paris e os arredores de Hauts-de-Seine esta quinta-feira de manhã, deixando 55 mil casas sem eletricidade e obrigando ao encerramento de algumas estações de metro. Por volta das 06h30, 05h30 em Lisboa, as partes da cidade afetadas ficaram às escuras.



Apagão em Paris: 55 mil casas sem eletricidade e estações de metro encerradas AP

Segundo o jornal local, Le Parisien, o apagão terá sido breve, durando apenas cinco minutos, mas a eletricidade só começou a ser restabelecida a partir das 07h00, hora local, 06h00 em Portugal Continental. Pelas 07h50 apenas 2,600 casas estavam sem eletricidade.

À publicação, um operador da rede de transporte elétrica RTE, explica que se tratou “de um incidente técnico na subestação da RTE em Issy-les-Moulineaux, envolvendo 200 megawatts”.