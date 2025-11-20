Colisão de comboios na República Checa provoca 42 feridos

A colisão ocorreu perto da cidade de Ceske Budejovice, a cerca de 150 quilómetros ao sul de Praga.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Quarenta e duas pessoas ficaram feridas quando dois comboios colidiram esta quinta-feira no sul da República Checa, anunciaram as equipas de emergência.



Colisão de comboios faz 42 feridos em Ceske Budejovice, República Checa Vaclav Pancer/CTK via AP

"Há 40 pessoas com ferimentos leves e duas com ferimentos graves", disse Petra Kafkova, porta-voz do serviço de ambulâncias, à AFP, acrescentando que o acidente foi relatado às 05:19 TMG.

A colisão ocorreu perto da cidade de Ceske Budejovice, a cerca de 150 quilómetros ao sul de Praga.

Martin Kavka, porta-voz da operadora ferroviária Sprava zeleznic, disse à AFP que todos os passageiros foram retirados dos comboios, mas não especificou as circunstâncias do acidente, limitando-se a indicar que foi aberta uma investigação.