Colisão de comboios na República Checa provoca 42 feridos

A colisão ocorreu perto da cidade de Ceske Budejovice, a cerca de 150 quilómetros ao sul de Praga.
Quarenta e duas pessoas ficaram feridas quando dois comboios colidiram esta quinta-feira no sul da República Checa, anunciaram as equipas de emergência.
Colisão de comboios faz 42 feridos em Ceske Budejovice, República ChecaVaclav Pancer/CTK via AP
"Há 40 pessoas com ferimentos leves e duas com ferimentos graves", disse Petra Kafkova, porta-voz do serviço de ambulâncias, à AFP, acrescentando que o acidente foi relatado às 05:19 TMG.
Martin Kavka, porta-voz da operadora ferroviária Sprava zeleznic, disse à AFP que todos os passageiros foram retirados dos comboios, mas não especificou as circunstâncias do acidente, limitando-se a indicar que foi aberta uma investigação.
