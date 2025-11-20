A Câmara de Representantes já tinha aprovado o projeto de lei com 427 votos a 1, com o legislador Clay Higgins, republicano de Louisiana, a ser o único dissidente.

Apesar de meses de resistência por parte de Donald Trump para divulgar os documentos relativos à investigação ao predador sexual Jeffrey Epstein, o líder norte-americano assinou um projeto de lei esta quinta-feira que permite a sua divulgação



Trump assina projeto de lei para divulgar arquivos do caso de Jeffrey Epstein AP

Segundo a agência norte-americana Associated Press, o projeto de lei exige que o Departamento de Justiça divulgue todos os arquivos e comunicações relacionados com Epstein, assim como qualquer informação relativa à sua morte na prisão em 2019, no prazo de 30 dias. Contudo, apresenta exceções incluindo uma disposição que protege as investigações que estão a decorrer, o que significa que muitos documentos permanecerão confidenciais.

“Os democratas têm usado a questão ‘Epstein’, que os afeta muito mais do que ao Partido Republicano, para tentar desviar a atenção das nossas INCRÍVEIS vitórias”, disse Trump numa publicação nas redes sociais ao anunciar que tinha assinado o projeto de lei.

Na publicação, o presidente procurou demonstrar que a aprovação do projeto de lei na Câmara dos Representantes e do Senado tinha resultado de uma diretiva do seu partido. “Como todos sabem, pedi ao presidente da Câmara, Mike Johnson, e ao líder da maioria do Senado, John Thune, que aprovassem este projeto de lei”, disse Trump, “devido a este pedido os votos foram quase unânimes”.

A Câmara de Representantes aprovou o projeto de lei com 427 votos a 1, com o legislador Clay Higgins, republicano de Louisiana, a ser o único dissidente, tendo argumentado que a redação do projeto podia levar à divulgação de informação sobre pessoas inocentes mencionadas na investigação. O Senado aprovou o projeto também por unanimidade, sem ser necessária uma votação formal.

Após serem divulgadas imagens entre o presidente Trump e Jeffrey Epstein juntos, especulou-se que ambos teriam uma relação de proximidade, contudo, o líder tem afirmado que não tinha conhecimento dos crimes de Epstein e que cortou relações com ele muitos anos antes de se tornarem públicas as alegações de tráfico sexual.