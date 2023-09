Autoridades apreendem estátua nos EUA para investigação, após suspeitas de roubo

Uma estátua de bronze sem cabeça, que se acredita representar o imperador romano Marcus Aurelius foi apreendida do Museu de Arte de Cleveland, nos Estados Unidos, depois da Turquia ter alegado que a peça foi roubada em 1960. A apreensão foi ordenada a 14 de agosto pela juíza de Manhattan, Ruth Pickholz.



Estátua de Marcus Aurelius no Museu Capitolino, em Roma Reuters

O artefacto, que foi retirado de vista há mais de dois meses, vai seguir para Nova Iorque. Esta obra faz parte de uma investigação que está a decorrer sobre uma rede de contrabando, que rouba e trafica peças arqueológicas da Turquia para os Estados Unidos, segundo o procurador Alvin Bragg.

O porta-voz do museu, Todd Mesek, entretanto já veio a dizer que a instituição não pode comentar o sucedido, enquanto a estátua for objeto de investigação. O único comentário que fez foi de que o museu "leva muito a sério as questões de proveniência e analisa as reivindicações dos objetos da coleção com cuidado e responsabilidade".

Desde 2012 que a Turquia tem vindo a reivindicar a estátua. Nesse mesmo ano, o país terá até divulgado uma lista de quase duas dúzias de objetos, que estão no museu de Cleveland, e que terão sido roubados de vários locais. No entanto, na altura a instituição alegou que a Turquia não apresentou nenhuma prova dessa acusação.

Desde então que o gabinete do procurador distrital de Manhattan tem trabalhado para conseguir identificar objetos que foram roubados de países como a Turquia, a Grécia, Israel e Itália. Até ao momento já foram encontradas algumas dessas peças no Museu Metropolitano de Arte, em Nova Iorque, no Museu de Arte Etrusca, em Roma e no Museu de Arte, em Massachusetts, nos EUA.

A estátua, que mostra um homem de 1,9 metros com vestes esvoaçantes, e que terá cerca de 1.800 anos, segundo o jornal New York Times, está avaliada pela justiça norte-americana em 20 milhões de dólares (18 milhões de euros). Marcus Aurelius, que poderá ser o filósofo aqui está representado, governou como imperador romano de 161 a 180 d.C..

