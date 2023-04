Blogger nacionalista russo morre em explosão em São Petersburgo

Um conhecido blogger militar russo morreu, este domingo, na sequência de uma explosão num café em São Petersburgo, refere agências de notícias russas, citadas pela Reuters. Vladlen Tatarsky foi vitima do rebentamento de um aparelho explosivo. Tinha mais de 560 mil seguidores no Telegram e era conhecido por ser nacionalista e reportar da frente de guerra da Rússia na Ucrânia.







Telegram @Vladlentatarskybooks/via REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Esteve entre as centenas de pessoas que foram à festa organizada pelo Kremlin, em setembro, para assinalar a anexação de quatro regiões ocupadas da Ucrânia. Onde ganhou popularidade por partilhar um vídeo dentro Kremlin e onde dizia: "Vamos derrotar toda a gente, vamos matar toda a gente, vamos roubar toda a gente se necessário".Um site de São Petersburgo refere que a explosão teve lugar num café que já pertenceu a Yevgeny Prigozhin, fundador do grupo de mercenários Wagner que luta atualmente ao lado das forças russas na Ucrânia. O ministro russo do Interior confirmou a morte de Tatarsky e a existência de 16 feridos na sequência da explosão. Não se sabe ainda quem são os responsáveis, mas fontes do Ministério do Interior, citadas pela BBC, referem que o engenho estava dentro de uma estátua que foi oferecida a Tatarsky.Se Tatarky, cujo nome de registo era Maxim Fomin, for o alvo desta explosão é a segunda morte em solo russo de alguém ligado à guerra na Ucrânia. Depois de em agosto de 2022, Darya Dugina, filha de um ultra-nacionalista russo, ter morrido numa explosão no carro em que seguia. As forças russas acusaram os serviços secretos de Kiev de serem os autores do ataque. A Ucrânia negou qualquer envolvimento.