Abramovich e negociadores ucranianos sofreram sintomas de envenenamento

O oligarca russo com nacionalidade portuguesa Roman Abramovich sofreu sintomas de envenenamento depois de ter estado em Kiev no início de março para ajudar nas negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia, avança o The Wall Street Journal, que cita fontes conhecedoras do processo. O Bellingcat, um site de investigação produzido por civis e que se tem dedicado a analisar o conflito na Ucrânia e em documentar as violações dos direitos humanos, diz que conseguiu confirmar também junto de fontes próximas de Abramovich os sintomas de envenenamento.







Paul Gilham/Getty Images

Depois do encontro entre negociadores ucranianos e russos, Abramovich (que serviu de mediador) e dois membros da equipa ucraniana de negociação tiveram sintomas de envenenamento, como olhos vermelhos, pele seca na cara e nas mãos e um lacrimejar constante.Shaun Walker, jornalista do Wall Street Journal, acrescenta que uma fonte lhe disse que Abramovich perdeu a visão durante "várias horas" e foi tratado na Turquia.O Wall Street Journal indica que, de acordo com estas fontes, os sintomas de Abramovich e dos dois negociadores ucranianos afetados já terá melhorado, estando ainda por explicar o que terá causado estes sintomas. Tanto Roman Abramovich como os dois negociadores afetados não correm risco de vida, diz o WSJ.O Bellingcat diz que um dos afetados foi examinado por um especialista em armas químicas. "De acordo com exames locais e remotos, os especialistas concluíram que os sintomas parecem ter resultado de um envenenamento intencional com uma arma química não identificada", publicou o grupo no Twitter Em atualização