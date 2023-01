50 anos depois, jornalista italiano rapa bigode após detenção de mafioso

Pino Maniaci celebrou a detenção do mafioso Matteo Messina Soldino em direto e contou com a ajuda do barbeiro. Afinal, a máfia já o tentou matar.

Pino Maniaci, 67 anos, é um jornalista italiano que dirige o canal local Telejato, que emite na Sicília, e é conhecido por denunciar os crimes locais da máfia. É ainda o apresentador do Telejornal, durante o qual cumpriu esta segunda-feira, 16, uma promessa antiga: rapou o bigode porque o mafioso Matteo Messina Denaro foi preso. Há 50 anos que o tinha.





Durante o programa desta segunda-feira, Pino Maniaci festejou a detenção do "pedaço de merda" - como se refere a todos os mafiosos - com bolos e champanhe. "Hoje é um dia importante. Foi capturado o último foragido. Esta manhã deu entrada no grande hotel da prisão o pedaço de merda Matteo Messina Soldino ", anunciou. Chamou ainda o barbeiro de confiança, que lhe tirou o bigode. A imprensa italiana descreve o bigode como um dos mais icónicos de Itália.O canal Telejato esteve disponível nas televisões até maio, altura em que passou a estar acessível apenas via streaming por não ter os fundos necessários para adquirir as licenças.Pino Maniaci denunciou vários crimes da máfia no seu programa, tendo sido alvo de pelo menos duas tentativas de homicídio. Numa delas, o filho de um mafioso tentou asfixiá-lo com a gravata que Maniaci tinha posta: o jornalista diz ter sobrevivido porque o pai lhe ensinou a fazer o nó duplo de forma correta. Pino Maniaci também encontrou os seus dois cães enforcados num poste junto ao seu trabalho.Nascido em Partinico, na província de Palermo, Pino Maniaci decidiu comprar o canal Telejato em 1999. Na altura, era empresário da construção civil, mas tornou-se jornalista. Em 2016, foi considerado um dos 100 heróis mundiais da informação pelos Repórteres sem Fronteiras. Em 2021, foi condenado por difamar três jornalistas, tendo sido absolvido de extorsão.As suas denúncias sobre a má gestão de bens confiscados levaram à condenação de uma juíza do tribunal de Palermo, Silvana Saguto. O tribunal de Palermo era onde trabalhavam Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dois magistrados que se destacaram pela luta contra a máfia e que acabaram assassinados por ela, sendo considerados heróis nacionais em Itália. O responsável condenado pelos homicídios foi Matteo Messina Denaro - cuja detenção é agora celebrada por Pino Maniaci.Silvana Saguto e Pino Maniaci são o tema de uma série documental da Netflix, Vendeta: Verdade, Mentiras e a Máfia.