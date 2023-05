Quatro crianças encontradas com vida depois de 16 dias perdidas na Amazónia

Foram encontradas quatro crianças, uma delas com apenas 11 meses, que estavam perdidas na floresta Amazónia há 16 dias. As crianças estavam numa avião que se despenhou no dia 1 de maio e o acidente acabou por levar à morte da mãe, Magdalena Mucutuy, e dos outros dois adultos que estavam no avião.





O anúncio foi feito pelo presidente colombiano, Gustavo Petro, que referiu: "Após uma árdua busca de nossas Forças Armadas, encontramos com vida as quatro crianças desaparecidas num acidente aéreo em Guaviare. Uma alegria para o país".No entanto, de seguida as Forças Armadas avançaram que ainda não tinham conseguido chegar ao contacto direto com as crianças apesar dos relatórios das operações de busca indicarem que as quatro estão vivas. A agência de bem-estar infantil do Ministério da Saúde colombiano também confirmou que as crianças ainda não foram resgatadas mas que existem "informações de campo" de que foram encontradas bem de saúde.O bebé de 11 meses está acompanhado pelos irmãos de 13, 9 e 4 anos.No dia 1 de maio a família de indígenas fez uma viagem de jato entre Caquetá e San José del Guaviare. Pouco depois da descolagem, o piloto deu conta de existirem falhas técnicas no motor do avião, que logo de seguida desapareceu dos radares.O avião foi descoberto numa zona de mato denso na terça-feira, momento em que também foram encontrados os corpos da mãe, do piloto e do co-piloto. Desde então as condições da região têm dificultado as buscas da Operação Esperança uma vez que o local do acidente fica a nove horas de distância do ponto habitado mais próximo.A Força Aérea chegou a sobrevoar o local enquanto um altifalante transmitia uma mensagem gravada pela avó dos menores em huitoto, uma língua indígena.Esta terça-feira indígenas de comunidades próximas do local da queda encontraram alguns pertences e uma peça de fruta mordida, o que lhes deu esperança de que as crianças ainda estivessem vivas.Cães do exército colombiano encontraram outros pertences, como um biberão, uma tesoura e alguns elásticos para o cabelo, além de um abrigo improvisado feito com paus.