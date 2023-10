Letras foram recortadas com um trator e um aparador de relva. Com 180 metros de comprimento, o pedido é visível através de um drone.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Agricultor desenha pedido de casamento num campo do norte de França

Os pedidos de casamento parecem estar a ganhar contornos mais originais. Há quem o faça, por exemplo, numa praia ou em frente à Torre Eiffel, em Paris, mas há também quem opte por desenhar o pedido em campos de cultivo. Foi o que aconteceu no norte de França com o agricultor Julien Thelliez, que com a ajuda de um trator e de um aparador de relva escreveu: "Queres casar comigo?".





A carregar o vídeo ... Pedido de casamento num campo de cultivo em França

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A surpresa foi feita à namorada pelo próprio agricultor no dia 16 de outubro. Julien terá chamado Elodie Bureau, com quem mantém uma relação há oito anos, para dar um passeio no campo de flores. Ao chegarem, um homem pilotou um drone e foi através de uma tela que Elodie conseguiu observar o pedido. Julien ajoelhou-se de seguida e fez a habitual pergunta."É claro que eu disse que sim", contou a mulher à agência de notícias Reuters.A surpresa demorou cerca de um ano a ser preparada. Aquele que era um simples campo de dois hectares é agora o local que contém uma frase de 180 metros de comprimento.