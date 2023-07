Xerife da Flórida usa canção de Katy Perry para travar lançamento de foguetes

O feriado do 4 de julho, dia da Independência nos Estados Unidos da América, é muitas vezes celebrado com fogo de artifício nos vários estados norte-americanos. E o gabinete do xerife do Condado de Sarasota, na Flórida, fez um apelo mais "pop" para os cidadãos se manterem seguros este ano.







Katy Perry na Met Gala 2022 Getty images

No Facebook, o gabinete do xerife escreveu: 'A Katy Perry canta: "Apenas tens que acender a luz e deixá-la brilhar/ Domina a noite como no 4 de julho" (excerto da letra de Fireworks, um dos temas mais famosos da cantora). Nós dizemos: 'Os fogos de artifício são perigosos'. Seja prudente, para que não tenha de nos ligar".Foram feitos vários apelos relativamente aos riscos associados ao uso irresponsável de fogos de artifício, destacando que acidentes com esses dispositivos podem causar incêndios, ferimentos graves e até mesmo colocar vidas em perigo.O Departamento de Bombeiros do Condado de Sarasota também compartilhou algumas dicas importantes para garantir a segurança durante as comemorações do 4 de julho, recomendando que as pessoas assistam a espetáculos profissionais de fogos de artifício organizados por especialistas em locais designados, em vez de rebentarem os foguetes em festas particulares.