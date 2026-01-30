Seis planos para o fim de semana: gastrobars, stand-up e concertos

Uma das sugestões que lhe deixamos este fim de semana é descobrir, no Porto, o novo bar-restaurante Boémio By Casa da CalçadaD. R.
1. Este fim de semana, começamos por lhe sugerir uma visita a um espaço histórico de Cascais que voltou a abrir portas. Emblemático ao longo de décadas, como bar e restaurante da já referida vila lisboeta, o Casa do Largo reabriu agora como “bistrô português”, com curadoria da empresária Viviane Rocha, ligada a projetos de restauração como o Vela Latina e o Nikkei.
No menu deste bistrô, chefiado por Benjamin Villaças (do restaurante Vela Latina), pode encontrar opções como Queijo de Azeitão (€12,50), Tábua de Presunto Pata Negra (€17,50), Creme Aveludado de Lavagante (€12) e Ostras Frescas (€12, 3 un.), além de pratos como Garoupa braseada sobre risotto de bacalhau (€33,50), Pregado e carabineiro com molho de coentros (€34,50), Bife à Marrare (€31) e Plumas de porco preto ibérico com arroz de morcela (€33). Remate com sobremesas como Mil Folhas com Creme e Frutos Vermelhos (€9,50) e Torta de ananás com gelado de coco (€9,50).
2. No Porto e em Lisboa, propomos-lhe gargalhadas. O humorista português Dagu, que em 2022 venceu o concurso de stand-up comedy da SÁBADO O Último a Rir, está neste momento em digressão com o espetáculo Dagu: Go Go e a digressão passa este sábado pelo Teatro Sá da Bandeira, no Porto (21h, bilhetes entre €10 a €16), e este domingo pelo Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa, na capital portuguesa (21h, bilhetes entre €12 e €16).
Dagu: Go Go, o primeiro solo de stand-up comedy com que o humorista tem vindo a percorrer o País, é descrito como “um espetáculo enérgico, explosivo, destilado e revelador”, que viaja por “memorárias de infância, sonhos esquecidos e confrontos com a realidade nua e crua”. A tour vai prosseguir ao longo do ano, com paragens em cidades como Faro (13 fev., Auditório Pedro Ruivo - Conselho Regional do Algarve), Coimbra (20 fev., Conservatório Música de Coimbra) e Viseu (21 fev., Auditório Mirita Casemiro).
3. Na Casa Capitão, espaço cultural e gastronómico que abriu recentemente no bairro do Beato, em Lisboa (R. do Grilo 119), este vai ser um fim de semana com muita música ao vivo. No sótão do espaço, a noite de sábado, dia 31, terá banda sonora de Calcutá, nome artístico da cantora e escritora de canções portuguesa Teresa Castro, que estreará ao vivo em Lisboa (na véspera, esta sexta-feira, atua no espaço Radio Clube Agramonte, no Porto) as canções do seu primeiro álbum, acabado de editar, Soon After Dawn, um disco “entre a fantasmagoria folk e a música ambiental”. Luís Barros (bateria e percussões) e Maria Amaro (teclas e contrabaixo) acompanham Calcutá no concerto, agendado para as 21h30 (bilhetes a €10). Quase em simultâneo (a partir das 21h), Rapaz Ego, alter-ego do músico português Luís Montenegro, vai apresentar no rés do chão as canções do novo disco Fazer as Pazes, também lançado já em 2026. Bilhetes: €16,50.
Para quem quiser dançar, o espaço propõe, já esta sexta-feira, mais uma edição das festas Apupu, uma “celebração da cultura urbana, da música e da moda” que tem vindo a agitar as madrugadas lisboetas com música dos estilos afrobeat, amapiano, funk, hip-hop e R&B. No rés do chão da Casa Capitão, ouvir-se-ão DJ sets de Umafricana e Fvbricia, Kloh e S4do e Décio (criador destas festas). Já no primeiro andar, a mesma noite conta com uma “afterparty” do concerto dos NAPA no Coliseu dos Recreios, com DJ sets de João Borsh e La Flama. Na noite de sexta-feira, o acesso aos dois pisos custa entre €10 (online) e €12 (à porta), a que acrescem taxas.
Este sábado, 31, Calcutá (Teresa Castro) apresenta ao vivo na Casa Capitão as canções do seu primeiro álbum completo, acabado de editarRui Palma
4. Voltando às novidades gastronómicas, quem vive no Porto tem também novas iguarias a descobrir. No número 185 da Rua do Bonjardim, o novo Boémio by Casa da Calçada - nova aposta do grupo que detém o hotel Casa da Calçada, em Amarante, e o restaurante Real by Casa da Calçada, que fica mesmo ao lado deste Boémio - faz jus ao nome. O novo bar-restaurante, aberto entre as 12h30 e as 22h30 de 3.ª a 5.ª e entre as 12h30 e 24h às sextas, sábados e vésperas de feriados, convida a snacks, refeições ligeiras, cocktails e petiscos e pratos de partilhas.
Os cocktails são uma boa aposta e custam entre €8 e €16 (a maioria entre €12 a €15). Há espumantes a copo (entre €6 a €14) e à garrafa (entre €25 a €56) e uma ampla de secção de vinhos. Para confortar o estômago, pode pedir entradas como ostras (€12, 6 un.), carpaccio de novilho (€16), ceviche de robalo (€12), ovos rotos com trufa (€15), batatas palito com maionese de trufa (€6) e croquetes rabo de boi (€12, 4 un.) ou pratos principais como prego do lombo com queijo amanteigado e batata chips (€16) e salada césar com frango (€15). Sobremesas como leite-creme (€6), bolo de chocolate húmido (€8), toucinho do céu (€9) e pudim Abade de Priscos (€8) finalizam as refeições.
5. À vila de Palmela, no distrito de Setúbal, o fim de semana traz um festival indoor. Com programação dedicada à música e à palavra, o Microsons Palmela - uma das ramificações do festival itinerante Microsons, com edições em diferentes cidades do País - decorre este ano a 30 e 31 de janeiro, ou seja, esta sexta-feira e este sábado.
Durante dois dias, o Cine-Teatro S. João, em Palmela, vai receber concertos de Jhon Douglas (21h), Emmy Curl (22h) e Mazgani (23h), dia 30, e Afonso Rodrigues (21h), Jorge Cruz (22h) e Lena d’Água (23h), dia 31. Os bilhetes diários custam €15 e o passe geral €25 e o evento contará com a presença de vinhos da região de Palmela e produtores locais, para “reforçar a ligação do festival ao território e à comunidade”, lê-se em nota oficial partilhada pela organização.
6. De volta a Cascais, outra sugestão para o fim de semana passa pela descoberta da nova identidade do Ardea, restaurante integrado no hotel Legacy Cascais, Curio Collection by Hilton (Av. 25 de Abril, 258, Cascais) que ganhou novo nome e novos sabores, numa carta que agora aponta mais para ingredientes e pratos portugueses.
Na nova ementa criada pelo chef português José Luís Diniz, destacam-se opções de arranque como Sopa de Peixe à Cascais (€9), Tártaro de Beterraba (€14) e Gambas ao Alhinho (€18) e pratos principais como Açorda de Camarão (€26), Arroz de Tamboril (€24), Bacalhau Confitado, com batata cozida no molho de caldeirada de peixe (€24), Polvo à moda de Cascais, com batata a murro e grelos salteados (€26) e Plumas de porco preto, grelhadas e acompanhadas de mil-folhas de batata (€22). Nas sobremesas, leite-creme (€6), bolo de chocolate húmido (€8), toucinho do céu (€9) e pudim Abade de Priscos (€8) são as escolhas possíveis.