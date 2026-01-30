Seis planos para o fim de semana: gastrobars, stand-up e concertos

2. No Porto e em Lisboa, propomos-lhe gargalhadas. O humorista português Dagu, que em 2022 venceu o concurso de stand-up comedy da SÁBADO O Último a Rir, está neste momento em digressão com o espetáculo Dagu: Go Go e a digressão passa este sábado pelo Teatro Sá da Bandeira, no Porto (21h, bilhetes entre €10 a €16), e este domingo pelo Auditório dos Oceanos do Casino Lisboa, na capital portuguesa (21h, bilhetes entre €12 e €16).

Dagu: Go Go, o primeiro solo de stand-up comedy com que o humorista tem vindo a percorrer o País, é descrito como “um espetáculo enérgico, explosivo, destilado e revelador”, que viaja por “memorárias de infância, sonhos esquecidos e confrontos com a realidade nua e crua”. A tour vai prosseguir ao longo do ano, com paragens em cidades como Faro (13 fev., Auditório Pedro Ruivo - Conselho Regional do Algarve), Coimbra (20 fev., Conservatório Música de Coimbra) e Viseu (21 fev., Auditório Mirita Casemiro).

3. Na Casa Capitão, espaço cultural e gastronómico que abriu recentemente no bairro do Beato, em Lisboa (R. do Grilo 119), este vai ser um fim de semana com muita música ao vivo. No sótão do espaço, a noite de sábado, dia 31, terá banda sonora de Calcutá, nome artístico da cantora e escritora de canções portuguesa Teresa Castro, que estreará ao vivo em Lisboa (na véspera, esta sexta-feira, atua no espaço Radio Clube Agramonte, no Porto) as canções do seu primeiro álbum, acabado de editar, Soon After Dawn, um disco “entre a fantasmagoria folk e a música ambiental”. Luís Barros (bateria e percussões) e Maria Amaro (teclas e contrabaixo) acompanham Calcutá no concerto, agendado para as 21h30 (bilhetes a €10). Quase em simultâneo (a partir das 21h), Rapaz Ego, alter-ego do músico português Luís Montenegro, vai apresentar no rés do chão as canções do novo disco Fazer as Pazes, também lançado já em 2026. Bilhetes: €16,50.

Para quem quiser dançar, o espaço propõe, já esta sexta-feira, mais uma edição das festas Apupu, uma “celebração da cultura urbana, da música e da moda” que tem vindo a agitar as madrugadas lisboetas com música dos estilos afrobeat, amapiano, funk, hip-hop e R&B. No rés do chão da Casa Capitão, ouvir-se-ão DJ sets de Umafricana e Fvbricia, Kloh e S4do e Décio (criador destas festas). Já no primeiro andar, a mesma noite conta com uma “afterparty” do concerto dos NAPA no Coliseu dos Recreios, com DJ sets de João Borsh e La Flama. Na noite de sexta-feira, o acesso aos dois pisos custa entre €10 (online) e €12 (à porta), a que acrescem taxas.



Este sábado, 31, Calcutá (Teresa Castro) apresenta ao vivo na Casa Capitão as canções do seu primeiro álbum completo, acabado de editar Rui Palma

4. Voltando às novidades gastronómicas, quem vive no Porto tem também novas iguarias a descobrir. No número 185 da Rua do Bonjardim, o novo Boémio by Casa da Calçada - nova aposta do grupo que detém o hotel Casa da Calçada, em Amarante, e o restaurante Real by Casa da Calçada, que fica mesmo ao lado deste Boémio - faz jus ao nome. O novo bar-restaurante, aberto entre as 12h30 e as 22h30 de 3.ª a 5.ª e entre as 12h30 e 24h às sextas, sábados e vésperas de feriados, convida a snacks, refeições ligeiras, cocktails e petiscos e pratos de partilhas.

Os cocktails são uma boa aposta e custam entre €8 e €16 (a maioria entre €12 a €15). Há espumantes a copo (entre €6 a €14) e à garrafa (entre €25 a €56) e uma ampla de secção de vinhos. Para confortar o estômago, pode pedir entradas como ostras (€12, 6 un.), carpaccio de novilho (€16), ceviche de robalo (€12), ovos rotos com trufa (€15), batatas palito com maionese de trufa (€6) e croquetes rabo de boi (€12, 4 un.) ou pratos principais como prego do lombo com queijo amanteigado e batata chips (€16) e salada césar com frango (€15). Sobremesas como leite-creme (€6), bolo de chocolate húmido (€8), toucinho do céu (€9) e pudim Abade de Priscos (€8) finalizam as refeições.