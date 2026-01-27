Sanduíches de autor: um mundo novo dentro do pão

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
Um País que adora a bifana, o prego e a francesinha foi invadido por novas sandes, menos tradicionais e feitas por chefs. O pastrami é um dos culpados. Eis nove sítios à prova.
Se há uns anos o pastrami era associado quase exclusivamente aos Estados Unidos da América, hoje já chegou a muitos outros cantos do mundo. A iguaria, que consiste em carne curada servida entre duas fatias de pão, tornou-se uma tendência nos anos mais recentes e, por cá, já existem pelo menos quatro espaços onde a pode provar. Juntámos estes e outros espaços, em Lisboa e no Porto, que se dedicam a reinventar o universo das sandes, não só com pastrami mas também com outras combinações de ingredientes inesperadas.