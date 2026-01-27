Sábado – Pense por si

GPS

"Valor Sentimental": um grande filme e uma excelente pista sobre nós, humanos

O novo filme de Joachim Trier merece o "Grand Pix" atribuído em Cannes e as nove nomeações conseguidas aos Óscares. Profundamente humano e com humor, chega dia 29 aos cinemas.

Capa da Sábado Edição 21 a 27 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de janeiro
As mais lidas GPS
Nuno Miguel Guedes 27 de janeiro de 2026 às 07:00
Os desempenhos de Stellan Skarsgård e Renate Reinsve valeram-lhes nomeações aos Óscares
Os desempenhos de Stellan Skarsgård e Renate Reinsve valeram-lhes nomeações aos Óscares Kasper Tuxen Andersen

Para quem gosta de se guiar por títulos, Valor Sentimental, novo filme do cineasta Joachim Trier que se estreia a 29 de janeiro nas salas de cinema portuguesas, pode ser algo enganoso. Expliquemo-nos: não se trata de um melodrama, como se poderia imaginar, embora seja um drama familiar; mas é também uma comédia, um ensaio sobre o poder da arte (neste caso, o teatro e o cinema), o papel da história e da memória, a salvação pelo amor e a persistência do trauma.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

Menu shortcuts

"Valor Sentimental": um grande filme e uma excelente pista sobre nós, humanos