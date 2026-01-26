Sábado – Pense por si

No São Luiz, o teatro de Ibsen e do século XIX ilumina o presente

No Teatro São Luiz, em Lisboa, Joaquim Horta encena "John Gabriel Borkman", de Henrik Ibsen. Uma peça de 1896 com eco presente, sobre gente para quem os fins justificam os meios. Estreia 5.ª, 29.

Tiago Neto 26 de janeiro de 2026 às 07:00
Joaquim Horta encena a peça que Henrik Ibsen escreveu em 1896 Pedro Bruno Rodrigues

Tendemos a procurar, no passado, espelhos que nos mostrem o presente. John Gabriel Borkman, de Henrik Ibsen, escrita no final do século XIX, é um desses textos que continuam a reconhecer o mundo antes de o mundo se reconhecer a si próprio. Com encenação de Joaquim Horta e estreia na quinta-feira, 29 de janeiro, a peça chega ao presente sem sinais de desgaste, como se tivesse sido pensada para este tempo de ambições inflamadas e afetos descartáveis.

No São Luiz, o teatro de Ibsen e do século XIX ilumina o presente