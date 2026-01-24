Sábado – Pense por si

MARO: "A vida é muito mais curta do que achava. Até as dores..."

MARO: 'A vida é muito mais curta do que achava. Até as dores...'
24 de janeiro de 2026

Com um disco novo, "So Much Has Changed", a chegar dia 27, MARO fala em entrevista das novas canções, de chegar aos 30 e de como a música a faz regressar à infância.

Um novo disco mais solar, que apesar de ser reconhecivelmente de MARO (nome artístico de Mariana Secca), é muito mais luminoso do que o mais contido, acústico e ensombrado pelo desamor Hortelã, editado em 2023. "Sinto que a minha música vai sempre refletir o que estou a viver e a sentir", assume a artista em entrevista à SÁBADO, e "este disco, para mim, é um bocadinho esse entendimento de que afinal mesmo as dores não são assim tão duradouras. É tudo meio que passageiro, a vida é muito mais curta do que achava."

