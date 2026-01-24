Dos nomeados às atuações: o que esperar dos Grammys

A 68ª cerimónia dos prémios de música acontece a 1 de fevereiro. Sabrina Carpenter, Addison Rae, Sombr, Olivia Dean, Lola Young, Clipse e The Marías vão atuar.

Já foi desvendado o alinhamento de atuações da 68ª cerimónia dos prémios Grammy, que acontece a 1 de fevereiro e que vai incluir performances dos oito nomeados à categoria de Melhor Novo Artista: a saber, Olivia Dean, Lola Young, Sombr, Alex Warren, Addison Rae, Leon Thomas e os grupos The Marías e Katseye.

Já se sabe, também, que a noite contará com uma atuação da cantora Sabrina Carpenter, nomeada para a categoria de Álbum do Ano com o sétimo álbum de estúdio Man’s Best Friend, que Carpenter editou em 2025. Outros artistas já com atuações confirmadas são Pharrell Williams, que está nomeado para quatro categorias e o duo de hip-hop Clipse, candidato a cinco Grammys.

A cerimónia irá tomar lugar no pavilhão Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América (onde competem, por exemplo, os Los Angeles Lakers, equipa de basquetebol que disputa a NBA) e será apresentada pelo ator e comediante Trevor Noah. Será transmitida na emissora norte-americana CBS, através do serviço de streaming internacional Paramount+ e online a partir do website live.grammy.com. A cobertura do evento em Portugal ainda não foi detalhada.

Além de Sabrina Carpenter, estão nomeados à categoria Álbum do Ano os artistas e bandas Bad Bunny (com Debí Tirar Más Fotos), Justin Bieber (Swag), Clipse (Let God Sort Em Out), Lady Gaga (Mayhem), Kendrick Lamar (GNX), Leon Thomas (Mutt) e Tyler, The Creator (Chromakopia).

Além de ser candidato à categoria mais prestigiada e desejada dos Grammys, Kendrick Lamar acumula mais oito nomeações para categorias como Gravação do Ano, Canção do Ano, Melhor Atuação em Grupo, Melhor Atuação de Rap Melódico, Melhor Canção de Rap e Melhor Álbum de Rap.

A cantora Lady Gaga também se destaca com sete nomeações, para categorias como Gravação do Ano e Canção do Ano, além da já mencionada Álbum do Ano.

A lista completa de nomeados para as 95 categorias foi divulgada em novembro passado. Estavam elegíveis a concurso canções e discos revelados entre 31 de agosto de 2024 e 30 de agosto de 2025, o que significa que álbuns como Lux, de Rosalía, e The Life of a Showgirl, de Taylor Swift, estavam automaticamente excluídos de hipótese.