"Wonder Man": oito episódios para nos rimos com super-heróis

A nova série do Universo Cinematográfico da Marvel é bem diferente do que se tem visto. "Wonder Man" estreia a 28 de janeiro no Disney+.

André Almeida Santos 26 de janeiro de 2026 às 18:00

Simon Williams (interpretado por Yahya Abdul-Mateen II) gosta de se imaginar como um ator que tem de ser levado a sério. Numa das primeiras cenas de Wonder Man, fucção que chega à Disney+ Portugal a 28 de janeiro, surge nas filmagens de uma série, onde terá um papel menor, a dar sugestões sobre isto e aqueloutro. Coloca tudo em questão. Até atrasar o processo, chatear toda a gente e ser convidado a sair de uma forma muito simpática.

