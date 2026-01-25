Sábado – Pense por si

Convés, um espumante português admirado no mundo

Este Convés, que custa €10,99, foi eleito um dos melhores espumantes do ano nos 50 Great Sparkling Wines of the World 2026, da Wine Pleasures. Porquê?

Ângela Marques 25 de janeiro de 2026 às 08:00
Este espumante foi premiado na lista da Wines Pleasure, organização que organiza a Conferência Internacional de Enoturismo
Os prémios valem o que valem - mas, por vezes, ajudam a pôr um produto nas bocas do mundo, o que, vejamos, não será de desdenhar se estivermos a falar de um espumante. O Convés Espumante Branco, da Família Cardoso, produzido na Herdade de Lisboa, no concelho da Vidigueira, integrou no fim de 2025 a lista dos 50 melhores espumantes do ano da Wine Pleasures (que conecta produtores de vinhos com distribuidores e organiza a Conferência Internacional de Enoturismo). E mais: foi o único português a alcançar o Ouro, com 95 pontos.

