"Refúgio do Medo": crimes e segredos na Islândia, na nova série da RTP

Num papel que a "transformou", Maria João Bastos é a estrela desta ambiciosa produção luso-islandesa. A partir desta semana, dia 29, episódios às quintas na RTP1 (22h30) e na íntegra na RTP Play.

Pedro Henrique Miranda 25 de janeiro de 2026 às 18:00
'Refúgio do Medo' começa com a morte da personagem de Maria João Bastos
"Refúgio do Medo" começa com a morte da personagem de Maria João Bastos

No centro da narrativa está uma morte, tratada como homicídio, e que desencadeia a engrenagem daquilo que é, essencialmente, um drama criminal de busca pelo assassino. À volta, as paisagens desérticas, austeras e cinemáticas do arquipélago de Vestmannaeyjar, satélite da ilha principal da Islândia que serve de pano de fundo para um ambiente com laivos de thriller psicológico – um elemento que é "sem dúvida uma personagem da história", segundo a protagonista, Maria João Bastos, com "uma presença tão forte através da energia, da luz e da temperatura" que "guiou os atores na construção das personagens".

"Refúgio do Medo": crimes e segredos na Islândia, na nova série da RTP