Tony Carreira: 'A dor não vai suavizando. Aprende-se a sobreviver com ela'

Ninguém dá pela sua chegada ao café vegan, em Campo de Ourique, Lisboa. Naquela tarde de quinta-feira, 25 de novembro, o homem vestido de creme, 57 anos, é simplesmente António Antunes, nome herdado do avô paterno. O artístico, americanizado, Tony, com prenúncio de sucesso, Carreira – que já atuou ao vivo mais de 2.000 vezes, 20 delas na Altice Arena e 15 no mítico Olympia de Paris –, fica para segundo plano.



De luto pela morte da filha mais nova (Sara, vítima de acidente de viação aos 21 anos, na A1, a 5 de dezembro de 2020), Tony Carreira deu uma entrevista à SÁBADO com o tempo contado. Os preparativos para o concerto que marcou o seu regresso aos palcos e o trabalho na associação Sara Carreira tomam-lhe todo o tempo.



Discreto e melancólico, fala com uma voz baixa e pausada. Ao fim de 22 minutos pede para acabar a conversa – e cinco minutos depois, termina-a mesmo. Segue sozinho para o cemitério dos Prazeres para visitar o jazigo da sua "princesa". É um tempo que reserva para ele, de dor, fé e procura de apaziguamento.