Robbie Waisman: 'Sou a prova viva do Holocausto'

Um grupo de crianças, sem pais, sem família nenhuma, foi encontrado e libertado. Tinham sido protegidas pelos prisioneiros do campo de concentração e tinham sobrevivido ao Holocausto. Mas de que forma? Os Rapazes de Buchenwald quando saíram estavam traumatizados e ninguém sabia o que fazer com eles. Roubaram a Cruz Vermelha, os soldados americanos e ficaram conhecidos como os enfants terribles.



Um deles dedicou a vida a alertar para o que aconteceu aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Robbie Waisman construiu uma vida no Canadá e agora junta-se à jornalista Susan McClelland para relatar o que viveu. No livro O Rapaz de Buchenwald, da editora Desassossego, podemos ler uma história de sobrevivência.

A jornalista Susan McClelland explica à SÁBADO porque quis escrever este livro. "Esta é a história de crianças que recuperam de traumas graves, que tiveram fome, sofreram tortura, que viram o seu sistema de crenças ser o alvo de um genocídio. Perderam as suas famílias. Podemos pensar: como é que eles vão ultrapassar isto? Mas a maioria dos rapazes teve vidas com significado, tanto pessoal como profissional. Como? O livro é a história do Robbie, mas o objetivo é perceber de que precisam as crianças para crescer, para se desenvolverem e ser resilientes. Isso é muito importante hoje em dia quando temos tantos jovens perdidos. Falo não só da cultura ocidental, dos problemas de saúde mental, mas também de todas as comunidades, como os aborígenes do Canadá, que sofreram perseguições durante séculos."



O testemunho de Romek Wajsman, que se chama agora Robbie Waisman, é uma prova do que se viveu no século XX, de todos os desafios que se viveram na Segunda Guerra Mundial. Em entrevista à SÁBADO, Robbie relata como perdeu a família e como defende a importância de não nos esquecermos do que aconteceu. E deixa o alerta: "Não podemos continuar a viver como vivemos. Não apenas por causa das mudanças climáticas, mas também pelos grupos de ódio que surgem e lutam uns contra os outros."