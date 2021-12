Tony Carreira. Isolamento, fé e salas cheias

A morte assusta-o. Mas não a dele. "Foram tantas as vezes que eu disse à Sara: ‘Se um dia te acontecer alguma coisa eu morro!’", escreveu Tony Carreira no seu Instagram, duas semanas após a tragédia. A mortalidade sempre foi um tema para este devoto de Nossa Senhora de Fátima, que costumava ir ao santuário a altas horas da noite, já vazio, para acender velas e rezar em sossego, sem fãs à volta. Chegar aos 100 anos seria um castigo, porque teme envelhecer.



Na adolescência, Tony pensava que morreria cedo, como alguns dos seus ídolos da música (Mike Brant, por exemplo). Depois, escreveu sobre o medo da partida dos mais chegados. "Neste campo sou profundamente irracional: continuo sem conseguir aceitar que as pessoas que amo não sejam imortais", lê-se na autobiografia O Homem Que Sou, lançada dois anos e sete meses antes do acidente de viação que vitimou a filha mais nova. "O meu maior medo na vida é o de perder alguém que eu ame mais do que me amo a mim", confessava na página 136.

Acidente há um ano

Aconteceu o que mais temia, às 18h35 de 5 de dezembro de 2020. O jipe Range Rover Evoque, em que seguia Sara Carreira, filha mais nova de Tony, despistava-se perto do quilómetro 61, na A1, entre Santarém e Cartaxo. Capotava quatro vezes.