Almerindo Marques: "Comia todos os dias batatas com bacalhau"

Aos 71 anos Almerindo Marques decidiu mudar de emprego. Deixou a Estradas de Portugal (EP), mas não queria ficar em casa. "Convites há sempre, mas ainda não escolhi", disse em entrevista de vida à SÁBADO, publicada em 2011. Já estivera desempregado uma vez, quando a oficina onde trabalhava fechou. "Arranjei um trabalho à experiência, como ajudante de tractorista. Mas era Verão e como sou muito branquinho fiquei com o pescoço em chaga." Um dia, o dono da vinha cansou-se de esperar pelo tractorista, "que se emborrachava à hora de almoço", e disse a Almerindo para passar a ser ele a conduzir. "O homem andou o resto do dia a dizer que me matava. Quando recebi a jorna dei-lhe o meu salário, não sei se por medo." As memórias do gestor que morreu no dia 1 de dezembro, contadas à SÁBADO em abril de 2011.

Quando é que sai da Estradas de Portugal?

Isso também gostava de saber. Renunciei em Fevereiro [de 2011], o normal seria sair em Março, mas as contas não estavam fechadas e aprovadas.